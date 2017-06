Ixelles : une promenade gustative pour goûter les plats des 27 pays de l’Union européenne

Ce mercredi, jusque 19h00, l’esplanade du Parlement européen, à Ixelles, a accueilli les 27 pays de l’Union européenne à l’occasion de la quatrième édition des « 27 dans votre assiette ». Cet événement est l’occasion d’unir toutes les nations de l’UE en un marché des saveurs en accès libre et gratuit, permettant de découvrir les spécialistés culinaires de ces divers pays. Le citoyen a également l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la culture de ces nations qui semblent parfois bien loin géographiquement et pourtant si proches culturellement.

Images de Nicolas Franchomme.