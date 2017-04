Ixelles : une nouvelle équipe de 6 policiers et policières en vélo

La commune d’Ixelles accueillera dans les prochaines semaines un patrouille de 6 policiers et policières à vélo. La police à vélo permet une réactivité maximale, particulièrement sur des courtes distances. Etre à vélo permet aussi de constater plus rapidement et plus efficacement les petits délits, les incivilités ou encore toutes sortes d’infractions notamment en terme de stationnement illégal. La nouvelle patrouille s’inscrit dans le concept de « police de proximité » développé par la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.