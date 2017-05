Ixelles : une mère dénonce une tentative d’enlèvement de son fils de 8 ans près de l’ULB

Jenilee, maman d’un garçon de 8 ans, a eu très peur ce dimanche après-midi. Elle a ainsi laissé son fils jouer au football avec son cousin de 12 ans dans un petit parking, sur l’avenue Buyl, à Ixelles, en toute confiance. Quelques minutes plus tard, la mère de famille a voulu rejoindre les enfants et s’est retrouvé face-à-face avec une femme… qui venait de prendre la main de son fils. Elle a eu tout juste le temps de reprendre la main de son garçon et de rentrer à la maison avec les enfants.

Jenilee a ensuite été déposé plainte à la police pour tentative d’enlèvement. Elle s’est notamment inquiété du fait qu’une affaire similaire a déjà fait du bruit dans l’école de son fils, l’école 8 d’Ixelles, voici quelques jours.