Depuis de nombreuses semaines, les habitants d’un immeuble de logements sociaux dans le quartier de l’Aulne, à Ixelles, se plaignent d’odeurs nauséabondes et de la présence de rats et rongeurs en raison d’une mauvaise gestion des déchets. Les détritus s’accumulent dans les rues et dans les caves, au grand dam des habitants, qui ont signalé le problème aux autorités communales.

Reportage de Nicolas Franchomme et Nicolas Scheenaerts.