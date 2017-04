Ixelles : qui cherche le wifi le trouve

Vous ne le savez peut-être pas mais Ixelles compte trois hotspots wifi faisant partie du réseau officiel wifi.brussels. Les autorités communales aimeraient en faire la publicité et va donc lancer une campagne d’information via des autocollants et des affiches. Ce wifi gratuit est donc disponible dans trois lieux : place Fernand Cocq, dans la salle des guichets du Service de la population et sur la place Flagey.

Compte gratuit pour l’accès



L’accès à internet est possible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Il suffit de créer un compte gratuit donnant accès à tous les hotspots wifi.brussels et ce sans avoir à réintroduire le login à chaque utilisation.