La commune d’Ixelles entend réorganiser ses antennes et ses commissariats de police, rapporte ce mardi le quotidien la Capîtale. Ainsi l’antenne de Matonge, rue de la Longue-Vie est déjà fermé. Le commissariat de la place Flagey le sera cet été, et celui de la rue Lepoutre en 2020. L’objectif pour la majorité ixelloise est de mieux sécuriser les commissariats restants et de leur donner une meilleure visibilité. Certains seront, par ailleurs, ouverts plus tard en soirée.