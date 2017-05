Ixelles : l’homme qui rôdait autour de l’école 8 soupçonné de consulter des images pédopornographiques

Le parquet a été avisé lundi de la présence suspecte d’un homme dans et aux abords de « l’école 8 » à Ixelles. Un individu âgé de 19 ans a été interpellé et déféré devant le juge d’instruction et est soupçonné de consultation d’images à caractère pédopornographique. Des informations faisant allusion à une tentative d’enlèvement ont été diffusées par certains médias, mais à ce stade de l’enquête, aucun enfant n’a concrètement fait l’objet d’une telle tentative d’enlèvement, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

L’enquête se poursuit afin de déterminer en quoi consistaient réellement les agissements du suspect. Ce dernier a été interpellé par la police et après son audition, il a été mis à disposition du parquet. Le suspect a été ensuite déféré devant le juge d’instruction pour des faits de consultation d’images à caractère pédopornographique.

Le parquet a demandé une expertise psychiatrique et une libération sous conditions de l’intéressé. La décision du juge d’instruction n’est pas encore connue et pourra seulement être communiquée au point presse du parquet de mercredi.

Au vu de l’instruction en cours et le principe de présomption d’innocence, aucun autre commentaire ne sera fait, à ce stade, sur ce dossier. (Belga)