Investiture de Trump: Greenpeace étend une bannière #BridgesNotWalls à Bruxelles

A l’initiative de Greenpeace Belgique, environ 70 personnes se sont rassemblées vendredi midi sur le pont porte de Flandre, qui surplombe le canal entre Molenbeek-Saint-Jean et Bruxelles, pour envoyer un message de paix et d’espoir en ouverture de la cérémonie d’investiture du nouveau président américain Donald Trump.

Une photo de groupe a été prise devant une bannière portant le message BridgesNotWalls. Elle sera diffusée sur les réseaux sociaux. Parmi les participants, figuraient une quinzaine de personnes de la maison des jeunes de Molenbeek-Saint-Jean, des représentants de l’équipe de football féminine RWDM, les échevins molenbeekois Sarah Turine, Karim Majoros et Ann Gilles-Goris ainsi que des députés Ecolo/Groen comme Jean-Marc Nollet, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt et Stefaan Van Hecke. Cette campagne a été lancée à l’initiative du bureau américain de Greenpeace.

La localisation choisie est liée à la qualification par Donald Trump de « trou à rats » en évocation de la capitale belge à la suite des attentats de mars dernier.

« Tous les bureaux Greenpeace dans le monde envoient des messages pour s’opposer aux discours de Trump qui oeuvrent à bâtir des murs et à attiser les tensions entre les communautés », explique Ilse Nollet, représentante de Greenpeace Belgique. « Plutôt que de construire des murs, on veut construire des ponts, comme on l’a toujours fait et comme on va continuer à le faire avec encore plus de vigilance pendant sa présidence. Beaucoup d’analystes disaient que son message allait s’apaiser, mais on observe plutôt l’inverse. Greenpeace est historiquement une ONG de défense de l’environnement mais aussi de promotion de la paix et de lutte contre l’armement. Donc, on retourne à ces valeurs fondamentales face à la recrudescence des replis identitaires et nationalistes ». Elle fait par ailleurs part de l’inquiétude de Greenpeace face aux positionnements climato-sceptiques de Donald Trump.

