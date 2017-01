Inter-Environnement déplore un déficit démocratique dans le cadre de l’enquête publique du stade national

Inter-Environnement Bruxelles a déploré vendredi le « déficit démocratique » entourant les gros dossiers urbanistiques dans et en périphérie de Bruxelles. A l’image du dossier du stade national, les consultations publiques sur gros projets bouleversant le cadre de vie tombent systématiquement durant les périodes de vacances, lorsque les citoyens relâchent leur attention, a souligné l’association, dans un communiqué. (Belga)

Ainsi, le dossier lié à la création du stade national de football a été mis à l’enquête publique au début des vacances de Noël. Selon IEB, le cahier des charges sur le projet de rapport d’incidence (Milieu Effect Rapport, MER) avait déjà été mis à l’enquête publique en plein milieu du mois d’août en 2015, et à une échelle restreinte: seules les communes de Grimbergen et de Wemmel avaient mis le dossier à l’enquête, la Ville de Bruxelles, n’ayant pas jugé utile de le faire. En ce qui concerne les demandes de permis d’environnement et d’urbanisme, « cette fois-ci bien mises à l’enquête publique sur son territoire », le service d’urbanisme de la Ville a invité IEB à s’adresser à la commune de Grimbergen pour obtenir une copie digitale du dossier. Selon Inter-Environnement, dans le même temps, des habitants se sont adressés à la commune de Grimbergen et se sont heurtés à des difficultés similaires. Contrairement aux procédures en vigueur, Ghelamco, le promoteur du projet, aurait invoqué des questions de sécurité pour interdire toute prise de copie du dossier ou toute transmission électronique de celui-ci, a détaillé l’association. Outre ces difficultés d’accès, aucune pièce du dossier n’a été traduite en français alors que c’est là la langue d’un nombre très conséquent de riverains se trouvant dans l’impossibilité de comprendre les pièces du dossier. IEB insiste pour que les communes de Grimbergen, de Wemmel et la Ville de Bruxelles présentent dans les deux langues le dossier à l’analyse dans le cadre de l’enquête publique sur le cahier des charges du projet NEO1 de réaménagement du plateau du Heysel.