Inter-Beton va complètement réaménager son site dans le port de Bruxelles

Inter-Beton va réaménager son site de production du port de Bruxelles, bordant le canal. Le projet de réaménagement intègre les principaux critères dictés par la société de béton et l’équipe Canal, à savoir la réduction des nuisances sonores et des émissions de poussières tout en veillant à l’intégration du site dans son environnement urbain. Le projet témoigne en outre de la volonté d’Inter-Beton de se profiler comme un acteur économique important de la Région bruxelloise et de maintenir ses activités dans la zone du canal, précise l’entreprise. Le projet sera concrétisé à partir du mois de mai 2018 après l’introduction du permis et la désignation de l’entrepreneur suite à un appel d’offres. Dans un premier temps, l’intégration urbanistique sera faite au niveau de la tour et la section de la production avec une attention particulière à la minimisation des nuisances, explique Inter-Béton. Le budget investit pour cette opération est de 1 million d’euros. L’aménagement des bureaux avec fonctionnalités pour les riverains suivra dans une deuxième phase. Inter-Beton est actif dans le port de Bruxelles depuis 1962. La société livre 170.000 m3 chaque année. Elle représente 100 emplois directs et indirects .