ING : les syndicats approuvent le plan de restructuration

Le SETCa-BBTK, la CNE, la LBC-NVK et la CGSLB-ACLVB ont approuvé chacun en interne mardi le plan de restructuration de la banque ING Belgique, a appris l’agence Belga auprès des différents syndicats. Les organisations syndicales et la direction doivent se réunir mercredi afin d’entériner l’accord. La CNE a approuvé la proposition de la direction « avec des réserves », souligne Philippe Samek, secrétaire national. Pour le représentant du syndicat chrétien, rejeter le plan aurait signifié « maintenir l’incertitude » et repartir à zéro. Même si les trois quarts du comité a approuvé le plan après de larges consultations de la base, plusieurs de ses points ont fait l’objet d’âpres discussions.

Accord de principe de l’ensemble de ces délégués pour avaliser le plan

Le pendant néerlandophone de la CNE, la LBC-NVK, a également reçu un mandat pour signer l’accord, a appris l’agence Belga. Le SETCa-BBTK a aussi approuvé le plan, par environ 85% des membres dans les trois régions, selon son secrétaire général Jean-Michel Cappoen. Le syndicat libéral a lui aussi obtenu un accord de principe de l’ensemble de ces délégués pour avaliser le plan, a indiqué Thibaut Montjardin, responsable CGSLB pour le secteur bancaire. Quelques réserves subsistent sur des points techniques, notamment concernant les rémunérations, mais celles-ci ne devraient pas empêcher la signature de l’accord. Les syndicats et la direction se réuniront mercredi pour signer le plan de restructuration, mais cette approbation pourrait intervenir plus tard si les textes définitifs ne sont pas prêts. (Belga)