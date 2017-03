Après les volets départs anticipés et flexibilité, c’est le modèle salarial qui était sur la table. Le nombre de licenciements secs est ramené de 1700 à 932. Les agences devront en revanche rester ouvertes une heure de plus en fin de journée, jusqu’à 17 heures. Les négociations étant maintenant terminées, les syndicats vont informer et consulter leur base.