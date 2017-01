ING: Direction et syndicats vont reprendre les négociations

La direction d’ING et les syndicats vont reprendre leurs négociations, a annoncé mercredi le front commun syndical une semaine après la suspension des discussions et la tenue ces derniers jours de plusieurs assemblées générales du personnel.

« Nous avons obtenu l’ouverture de véritables négociations sur base de quatre points: une limitation à un niveau acceptable des licenciements secs; un plan de départs anticipés; l’organisation du travail; et le maintien d’un nombre plus élevé d’agences statutaires », a résumé Philippe Samek, secrétaire national à la CNE.

Une réunion entre la direction et le front commun syndical est d’ores et déjà prévue le mercredi 25 janvier. La direction d’ING avait annoncé début octobre vouloir supprimer quelque 7.000 emplois en Europe d’ici 2021, essentiellement en Belgique et aux Pays-Bas. Le nombre de licenciements secs pourrait atteindre un maximum de 1.700 sur le territoire belge. Les syndicats entendent toutefois ramener le nombre de licenciements secs « le plus proche possible de zéro. ( Belga)