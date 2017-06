Infrabel à mi-chemin dans la rénovation de l’infrastructure ferroviaire à Schaerbeek

La rénovation de l’infrastructure ferroviaire à hauteur du Pont Albert à Schaerbeek, où chaque jour près de 1.000 trains transitent, suit son cours. Ce week-end, trois grands aiguillages, de trente mètres chacun, seront placés dans les voies, soit une phase importante du chantier, a indiqué samedi le gestionnaire du réseau Infrabel par communiqué.

Le chantier, dont le coût total avoisinera les 16 millions d’euros, a débuté à l’été 2016 et devrait prendre fin durant la deuxième moitié de 2018. « Vu leur ampleur, ces travaux sont réalisés par phases successives. On se situe actuellement à mi-parcours », précise Infrabel. L’investissement a pour objectif de « rehausser de manière significative la sécurité, la fiabilité et la fluidité du trafic ». Le noeud ferroviaire situé sous le Pont Albert subit ainsi un renouvellement complet progressif. Sur une distance de 800 mètres, les voies, les traverses et le ballast sont remplacés.

Des courbes sont redessinées de manière à être empruntées par les trains à une vitesse supérieure (soit 120km/h au lieu de 90 km/h). Ce faisceau de voies est emprunté par près de 1.000 trains par jour reliant Bruxelles-Nord à l’aéroport, Louvain, Liège, Malines ou encore Anvers. Au total, d’ici fin 2018, Infrabel renouvellera à cet endroit quelque cinq kilomètres de voies et installera 31 aiguillages en remplacement des actuels qui datent des années 70.

Les équipements électriques et de signalisation sont également modernisés: quelque 5 kilomètres de câbles caténaire, supportés par 135 poteaux, doivent être remplacés. Dans le même temps, 19 feux de signalisation – et les 26 kilomètres de câbles qui assurent leur bon fonctionnement – seront également renouvelés. Au cours de 60 week-ends, répartis sur une période de 2,5 ans, la circulation de certains trains est organisée sur une seule voie entre Schaerbeek et Diegem, « de manière imperceptible pour les usagers », assure Infrabel. (Belga)