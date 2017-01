Incendie à Schaerbeek : les jours de deux enfants toujours en danger

Deux enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 14 ans ont été transférés mardi matin dans un état critique à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek après un incendie qui s’est produit dans leur appartement situé à Schaerbeek. Si leur état était stabilisé mardi soir, leurs jours demeurent toutefois en danger. Leur mère âgée de 37 ans et qui était enceinte a, quant à elle, succombé à ses blessures, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. L’expert incendie désigné par ce dernier a conclu à un incendie accidentel d’origine électrique.

L’incendie s’est produit vers 06h15 dans un appartement du troisième étage d’un immeuble de la rue Fernand Séverin à Schaerbeek. Les pompiers ainsi que les services de police et de secours sont immédiatement intervenus afin de porter assistance aux habitants. La mère de famille qui vivait dans l’appartement où s’est déclaré le feu, a été retrouvée défenestrée à l’arrière du bâtiment par les services de secours. Son compagnon de 57 ans et une de leurs filles âgée de 5 ans ont été évacués de l’appartement en état de choc et légèrement blessés. Mardi soir, ils étaient toujours hospitalisés. Les jours de deux autres enfants de la famille, un garçon de 14 ans et une fille de 7 ans, sont toujours en danger. (Belga)