Incendie à Neder-Over-Heembeek: le plan d’urgence a été levé

Un incendie s’est déclenché dimanche à 06h20 avec une fumée suspecte dans un bâtiment qui sert de stockage pour du matériel de récupération de l’entreprise de démolition De Meuter, située chaussée de Vilvordre à Neder-Over-Heembeek, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Il n’y a pas de blessé. L’incendie était toujours en cours à 11h, mais était sous contrôle. Le dégagement de fumée s’est arrêté vers 11h15 et le plan d’urgence a été levé par la Ville de Bruxelles.

Des produits divers se consumaient, notamment du plastique. Des mesures ont été prises pour évaluer si des produits toxiques étaient présents dans l’atmosphère. Une déclaration d’accident de travail collective va être faite, des pompiers se plaignant de douleurs au niveau des poumons. Des examens doivent être réalisés à l’hôpital militaire. Il a été compliqué d’atteindre la montagne de détritus pour éteindre le feu. Des engins mécaniques de la firme sont actuellement utilisés pour retirer les déchets et les éteindre, a précisé Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L’incendie est sous contrôle et il n’y a plus de dégagement de fumée. Un centre de crise a été mis en place, mais il n’y a pas eu d’évacuation. Le plan d’urgence en raison de fumées toxiques a été levé vers 11h par la Ville de Bruxelles sur ordre du bourgmestre Yvan Mayeur.

Les mesures de confinement (garder fenêtres et portes fermées, couper la ventilation) ne sont plus jugées nécessaires. Les habitants de Diegem avaient également été appelés à rester confinés, la fumée se dirigeant vers la commune. La chaussée de Vilvorde a été fermée entre le pont Van Praet et le pont de Buda à Bruxelles. La Stib a par ailleurs fait savoir que l’arrêt van Praet n’était momentanément pas desservi (lignes 3 et 7) sur ordre de police. (Belga)