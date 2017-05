Inauguration du War Heritage Institute sur fond d’inquiètude

Le War Heritage Institute a été inauguré ce lundi 8 mai au Musée royal de l’Armée à Bruxelles. Le musée, situé au Cinquentenaire, fait désormais partie d’une structure plus large, un réseau de 4 institutions dont la mission de mémoire et de communication de l’Institut des Vétérans (IV-Inig), le Mémorial national du Fort de Breendonk et le Pôle historique de la Défense.

Le réseau inquiète les défenseurs du musée fédéral qui craignent la régionalisation de certaines collections. Le directeur de la nouvelle structure, Michel Jaupart, veut les rassurer, il a confié à BX1 qu’aucune collection n’allait disparaître, même si certaines pourront se déplacer temporairement.

Duplex de Martin CAULIER