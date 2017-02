Ce matin, l’atelier de couture mobile « couture truck » a fait ses premières retouches sur le marché de Saint-Gilles. A l’initiative de l’échevin de l’Emploi et de la Cohésion sociale Thierry Van Campenhout (LB), l’objectif de ce concept est en premier lieu la création d’emploi. Pour l’instant, le projet a permis la création de trois nouveaux emplois dont deux sous le statut de l’article 60.

Les visiteurs du marché de St Gilles pourront désormais laisser leurs vêtements pour de petites réparations et retouches et les récupérer à la fin de leur marché ou le lendemain selon le temps que demande l’ouvrage.

Le camion sera présent du mardi au samedi sur le marché de St Gilles.