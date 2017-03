Ilot sacré : le réaménagement des voiries prêt à débuter

La Ville de Bruxelles entamera lundi prochain un réaménagement de la dizaine de ruelles de l’Ilot Sacré, situé dans le coeur historique de la capitale, ont annoncé lundi l’échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine Geoffroy Coomans de Brachène et l’échevine des Affaires Economiques Marion Lemesre (MR). Ce réaménagement a pour but de palier l’état de délabrement et de dégradation important du revêtement des voiries du quartier ainsi que d’harmoniser les matériaux avec ceux des rues adjacentes du périmètre du patrimoine UNESCO.

Améliorer l’accessibilité

Des pavés en grès de Meuse ou de porphyre remplaceront les klinkers en terre cuite actuels datant de 1970. Ce nouveau revêtement permettra d’améliorer sensiblement l’accessibilité des lieux pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Le nouvel éclairage sera placé en façade pour remettre celles-ci en valeur. L’actuel éclairage est suspendu, dans l’axe des voiries, ce qui était justifié par la présence de nombreux auvents et tentes solaires illégales, prohibés en mai 2016 par un arrêté du bourgmestre. En outre, le nouvel éclairage permettra également de réintégrer des décorations lumineuses dans l’Ilot Sacré lors de périodes et d’évènements spécifiques.

Continuité du projet résidentiel Galika

Le projet de réaménagement des voiries, s’inscrit également dans la continuité du projet résidentiel Galika, un chantier en cours au coeur de l’Ilot Sacré et qui a pour but de transformer un chancre en un complexe de logements, appartements et commerces. Un projet basé sur l’idée de reconstituer et faire revivre le réseau des ruelles historiques tel qu’il existait avant les démolitions. Le chantier des impétrants (Sibelga, Proximus, Vivaqua Distribution et Vivaqua Assainissement ) commencera à partir du 20 mars prochain et devrait se terminer en septembre 2018. Les travaux de réaménagement de façade à façade en tant que tels (chantier Ville de Bruxelles) devraient commencer aux alentours de mars 2018 et se terminer un an plus tard.

Reportage – Béatrice Broutout et Elisabeth Groutars