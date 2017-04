Il y a oeuf de Pâques et oeuf de Pâques !

A une dizaine de jours du week-end de Pâques, la vente d’oeufs, de poules ou encore de lapins en chocolat bat son plein. Toutes les déclinaisons possibles s’exposent dans les grands magasins et dans les vitrines des chocolatiers et des boulangers. Mais finalement, si la production industrielle est après tout, encore très classique, des artisans s’en donnent à coeur joie pour offrir au client des goûts originaux, des formes et des couleurs parfois surprenantes et surtout, un produit de qualité supérieure.