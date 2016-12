Il y a aujourd’hui mille et une façons d’envoyer ses voeux !

En 2016, il y a mille et une façons d’envoyer ses voeux de santé et de bonheur pour l’année nouvelle. Si auparavant la carte illustrée ou la lettre s’imposaient, sans compter les voeux prononcés oralement; aujourd’hui les supports se multiplient. La carte de voeux plus ou moins artistique n’est pas morte, loin de là, ni même le désormais mail classique; et beaucoup s’en contentent. Les voeux prononcés aussi, heureusement. Mais l’apparition de Facebook, et de multiples applications ont changé la donne. Le sms s’ajoute à la liste, même s’il a peut-être tendance à s’essoufler un peu au profit d’applis comme Messenger, WhatsApp, Snapchat ou enore Instagram et même Twitter. L’avantage de la plupart de ces applications est qu’elles proposent également l’envoi de courts fichiers vidéos, donc également de voeux filmés.