Il n’y a jamais eu autant de cyclistes à Bruxelles

En 2016, les cyclistes étaient 30% plus nombreux dans les rues de Bruxelles que l’année précédente, selon des comptages réalisés pour l’observatoire bruxellois du vélo, écrit Le Soir mercredi. Il n’y a en fait jamais eu autant de cyclistes dans la capitale.

Une augmentation particulièrement notable a été enregistrée en mai et en septembre derniers, selon les comptages réalisés par l’ASBL Pro Vélo, qui y voit un « effet attentat« . Après le 22 mars, la hausse a ainsi surtout été remarquée sur les axes correspondant aux lignes de métro passant par Maelbeek, une des cibles des attentats bruxellois. Parmi les autres facteurs probables: la fermeture des tunnels, la mise en place du piétonnier, ainsi qu’une météo propice (sèche et douce) au printemps et à la fin de l’été. Pro Vélo a réalisé ses comptages en 26 lieux et à quatre moments de l’année, entre 8 et 9 heures du matin en semaine. Les stationnements pour vélo aux arrêts de transports en commun ont aussi été analysés. (Belga)