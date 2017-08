Hockey : La Belgique s’incline 4-2 face aux Pays-Bas

La Belgique (FIH 5) s’est inclinée en finale de l’Euro de hockey messieurs, dimanche, à Amsterdam. Les Red Lions ont été battus 4-2 par les Pays-Bas (FIH 4) alors qu’ils menaient 2-0 à la pause.

Tom Boon (8e sur penalty-corner) et Cédric Charlier (28e) ont donné un double avantage aux Red Lions. Robbert Kemperman (37e), Mirco Pruyser (45e) et Mink van der Weerden (51e) ont renversé la situation en faveur des Oranje. Pruyser a fixé le score à 4-2 en fin de match (60e). Les Pays-Bas conservent leur titre et décrochent une cinquième sacre européen. La Belgique disputait sa deuxième finale d’un Euro après celle de 2013 à Boom. Elle avait alors perdu contre l’Allemagne (avec Belga)