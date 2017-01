Hervé Gillard, le bourgmestre de Ganshoren, est décédé

Hervé Gillard, le bourgmestre MR de Ganshoren, qui était depuis de nombreux mois gravement malade, est décédé ce mercredi en fin d’après-midi.

Depuis près de trois mois, Hervé Gillard déléguait ses prérogatives à l’échevin des Sports et du Logement Jean-Paul Van Laethem.

Herve Gillard faisait aussi l’objet d’une enquête financière depuis 2015.

« Sa disparition précoce est une tragédie », a commenté le parti dans un communiqué Licencié en Sciences économiques et titulaire d’un DEA en économie, M. Gillard a débuté son parcours politique en travaillant dans différents cabinets ministériels. Premier échevin de Ganshoren entre 2000 et 2006, il en était devenu bourgmestre en 2012. Il avait toutefois défrayé ces dernières années la chronique en raison d’une suspicion d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux en vue de financer sa campagne dernière campagne électorale à hauteur de quelque 50.000 euros. Sous le coup d’une enquête financière depuis juillet 2014, il avait finalement opté le mois dernier pour une transaction pénale afin de s’éviter un procès en correctionnelle. Il était soupçonné d’avoir capté les économies d’une octogénaire et d’avoir détourné la trésorerie d’une ASBL s’occupant de personnes du troisième âge. Gravement malade depuis plusieurs mois, il s’était mis à l’écart de la vie communale afin de se soigner. Il était provisoirement remplacé par l’échevin des Sports, Jean-Paul Van Laethem. ( BX1 avec Belga)

