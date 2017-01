Hervé Gillard a payé une transaction pénale suite à des soupçons d’abus de confiance

Le bourgmestre de Ganshoren Hervé Gillard (MR), au sujet duquel une information judiciaire avait été ouverte en 2014 sur base de soupçons d’abus de confiance et abus de biens sociaux, s’est acquitté d’une transaction pénale dans cette affaire en décembre dernier, indiquent les journaux La Dernière Heure et Het Laatste Nieuws samedi. L’action publique est donc éteinte, a confirmé le parquet, qui n’a pas précisé le montant de la transaction.

Hervé Gillard, absent de ses fonctions ces derniers mois pour raisons de santé, était notamment soupçonné d’avoir profité de la faiblesse d’une dame âgée, utilisant son argent pour financer sa carrière politique et sa campagne. Il était également soupçonné d’avoir utilisé dans le même objectif de l’argent provenant d’une asbl s’occupant de personnes âgées.