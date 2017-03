Harcèlement en rue : la Ville de Bruxelles donne un coup de pouce à l’asbl « Touche pas à ma pote »

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert, lundi soir, à l’octroi d’un subside de 20.000 euros à l’asbl « Touche pas à ma pote » pour mettre en place plusieurs campagnes de sensibilisation à la problématique du harcèlement en rue.

En décembre dernier, trois étudiantes de l’IHECS avaient rencontré le bourgmestre de la Ville Yvan Mayeur, et Mohamed Ouriaghli, échevin de l’Égalité des Chances pour rapporter l’agression violente et gratuite que l’une d’elles avait subi devant leur école. A la suite de cette rencontre, la Ville a mis autour de la table les différents services concernés (le service de prévention Bravvo, la police et la cellule Égalité des Chances) par la problématique et l’asbl Touche Pas à Ma pote. Plusieurs rencontres ont permis de faire le point sur la problématique du harcèlement de rue: ce qui est déjà mis en place à la Ville et le travail à mener. Selon Yvan Mayeur, en Belgique, 98% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement de rue. Les dépôts de plainte sont toutefois rares. Permettre à tous de circuler librement et sereinement dans les rues est une priorité du collège des bourgmestre et échevins de la Ville, a-t-il commenté. L’octroi d’un subside de 20.000 euros vise à mettre en place différentes actions de sensibilisation comme « Her Street View », une campagne numérique qui vise un public jeune et les sensibilise à l’existence du harcèlement de rue. (Belga)