Guy Verhofstadt est candidat à la présidence du Parlement européen

L’ancien Premier ministre libéral, Guy Verhofstadt s’est officiellement déclaré vendredi candidat à la présidence du Parlement européen. Le chef de file du groupe parlementaire de l’ Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) a annoncé sa candidature dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux.

« Je veux consacrer toute ma passion et toutes mes capacités à l’Europe et son Parlement« , déclare-t-il notamment. « Le temps est venu pour le changement, le temps pour une large coalition rassemblant toutes les forces pro-européennes afin de défendre avant tout les intérêts des citoyens européens », commente également l’ancien Premier ministre belge sur sa page Facebook. L’élection du président du Parlement européen aura lieu lors de la session plénière de l’hémicycle qui se tiendra du 16 au 19 janvier à Strasbourg. Les autres candidats à la succession de Martin Schulz au perchoir de l’assemblée sont Antonio Tajani (PPE), Gianni Pittella (S&D), Helga Stevens (ECR) et Jean Lambert (Les Verts). (Belga)