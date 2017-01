Grippe: le seuil épidémique franchi

Coïncidant avec la fin des vacances scolaires de Noël, la deuxième semaine de janvier a été caractérisée par une activité grippale en très nette hausse. Comme le supposait l’ISP, le retour à une activité économique ‘de routine’ et les températures froides ont contribué au nouveau rebond de l’activité grippale. Le niveau de l’activité grippale reste ‘bas’ pour l’instant dans notre pays.

Limiter la transmission de la grippe

Tout le monde peut contribuer à limiter la transmission de la grippe en suivant les conseils de base repris ci-dessous : si vous ressentez les symptômes de la grippe, consultez rapidement votre généraliste et suivez toutes ses recommandations. Si vous vous sentez malade, restez chez vous et évitez au maximum les contacts non essentiels, afin de limiter la propagation de la maladie. Lavez-vous les mains fréquemment et correctement avec de l’eau et du savon. Toussez de préférence dans un mouchoir en papier et jetez-le immédiatement après utilisation. Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez contre votre bras, et non dans vos mains

L’ISP rappelle que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre la grippe car il s’agit d’une infection virale !