Ghelamco, le promoteur en charge du projet de construction d’un nouveau stade national sur le site du parking C du Heysel, a réagi jeudi soir en « remerciant » le conseil communal de Grimbergen d’avoir « assumé ses responsabilités » en décidant finalement d’adresser à la députation provinciale compétente une demande de suppression du chemin vicinal n°3.

La députation compétente pourra ainsi se prononcer dans les prochaines semaines sur la suppression de ce chemin, dont l’existence administrative bloque en fait toute possibilité d’y construire. « Ghelamco poursuit ses travaux en totale confiance et mettra tout en œuvre pour mener à bien la mission qui lui a été confiée à la suite de l’adjudication et pour améliorer la qualité de vie sur le site et dans le quartier« , indique l’entreprise dans un communiqué. Malgré la récente mise en demeure de Grimbergen par Ghelamco en rapport avec l’inaction communale au sujet de ce chemin, le promoteur « souhaite continuer à collaborer avec la commune de Grimbergen dans une ambiance constructive et de dialogue« . Le communiqué se veut par ailleurs rassurant, notamment sur les questions de mobilité qui ont soulevé de nombreuses critiques. L’entreprise est « prête non seulement à prendre les mesures mentionnées dans le projet de rapport d’incidences sur l’environnement qui a été approuvé, mais également à signer une convention de mobilité avec la commune de Grimbergen et d’autres parties prenantes, telles que les sociétés de transport public. Un projet a déjà été soumis au collège échevinal« . Le promoteur appelle au passage « l’ensemble des autorités et des partenaires qui se sont engagés en 2014 et en 2015 à présenter notre pays comme hôte pour l’Euro 2020, à également assumer leurs responsabilités« . Le Sporting d’Anderlecht, pressenti comme le futur locataire de la nouvelle enceinte, a récemment laissé entendre qu’il « n’est pas dans l’intérêt du club de participer au présent projet ». Le Premier échevin de la Ville de Bruxelles et grand défenseur de l' »Eurostadium » et d’une candidature bruxelloise à l’accueil de matches de l’Euro 2020, Alain Courtois, avait ensuite refusé de mêler la Ville au « jeu de poker » entre le club et Ghelamco. (Photo Belga)