Grève de Swissport: 40% des 17.000 bagages bloqués ont été livrés à leur propriétaire

Après l’arrêt de travail chez le bagagiste Swissport à l’aéroport de Bruxelles-National mardi, 40% des 17.000 valises bloquées ont été livrées à leur propriétaire, indique vendredi une porte-parole de Brussels Airport.

Les autres passagers concernés par les problèmes de bagages seront contactés par Swissport ou leur compagnie aérienne qui leur indiqueront la marche à suivre. Il est inutile, d’ici là, de se rendre à l’aéroport. Au total, 17.000 bagages ont dû être entreposés à la suite de l’arrêt de travail chez le bagagiste Swissport mardi.

Swissport s’organise désormais pour livrer au plus vite les bagages restants, précise l’aéroport. Pour les bagages au départ de Brussels Airport, les passagers concernés sont invités à attendre d’être contactés par le bagagiste.

En ce qui concerne les bagages arrivants, ils seront livrés à leur propriétaire. Pour les passagers ne souhaitant pas attendre la livraison, il sera possible, ce week-end et lundi, de les récupérer à l’aéroport. Pour les personnes voyageant avec Brussels Airlines, la compagnie les informera au plus vite du lieu et de l’horaire d’un point de collecte mis en place pour les trois prochains jours aux alentours de l’aéroport. Les passagers des autres compagnies seront contactés par Swissport dès que leurs bagages seront prêts à être récupérés au terminal.

