Grève annoncée jeudi au Bureau d’Aide Juridique de Bruxelles

Le Bureau d’Aide Juridique (BAJ) de Bruxelles a annoncé, lundi, qu’il sera en grève ce jeudi. Le président du BAJ et le bâtonnier de l’ordre français du barreau de Bruxelles déplorent encore une fois un sous-financement de ce service par le gouvernement fédéral.

Le président du BAJ de Bruxelles, Me Gabie-Ange Mindana, et le bâtonnier de l’ordre français du barreau de Bruxelles, Me Pierre Sculier, ont affirmé lundi, dans un communiqué, qu’ils faisaient à nouveau un constat d’échec concernant le financement de l’aide juridique. « Le gouvernement s’était engagé à mettre tout en oeuvre pour que la loi créant le fonds sur le refinancement de l’aide juridique entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017. Et quatre mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, nous faisons le constat d’un échec », affirment les professionnels. « Pour couronner le tout, par circulaire du 23 décembre 2016, l’administration fiscale a décidé d’imposer la TVA au taux de 21% sur toutes les prestations BAJ », ajoutent-ils. « En sa séance du 10 janvier 2017, le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a pris la décision de fermer les portes du BAJ le 19 janvier 2017. En pratique, cela signifie qu’aucune réunion de colonne ou permanence de première ligne n’y sera tenue. Seul le personnel de l’accueil informera les justiciables », annoncent-ils. « Nous referons le point sur la suite à réserver à cette action lors de notre assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2017 », concluent-ils. En parallèle à cette action des acteurs de terrain, une vingtaine d’associations citoyennes s’apprêtent à déposer, mardi à 10h30, un recours auprès de la cour constitutionnelle contre la nouvelle loi sur l’aide juridique, entrée en vigueur en juillet dernier (Belga)