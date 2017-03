Grève à l’école maternelle Jardin aux fleurs à Bruxelles

Les enseignants et le personnel de l’école maternelle Jardin aux fleurs de la Ville de Bruxelles font grève mardi pour demander l’installation d’équipements provisoires afin de pallier les nuisances sonores. Cette décision a été prise à l’unanimité, a précisé Michel Thomas, secrétaire régional CGSP-Enseignement.

Les enseignants ont pris connaissance des résultats de l’étude sonore effectuée par Fedris le 10 janvier 2017. Selon les constats établis, pour 7 postes sur 10 au sein de l’école, les valeurs dépassent la norme de 85 décibels. Cette étude confirme le bienfondé des plaintes transmises au pouvoir organisateur depuis la rentrée. Divers enseignants ont dénoncé un impact sur leur santé, leur niveau de fatigue et leur humeur. Ils attirent l’attention sur les enfants, plus sensibles encore aux bruits que les adultes. « On porte ce dossier depuis septembre et jusqu’il y a peu le pouvoir organisateur répondait aux enseignants que c’était dans leur tête, ce qu’ils n’ont pas bien pris », a commenté Michel Thomas. « Malgré ce discours, le pouvoir organisateur a quand même planifié d’intervenir. Les enseignants réclament des mesures urgentes, mais la Ville dit qu’elle ne peut rien faire car les travaux prévus sont soumis à un marché public. Après avoir consulté un spécialiste, il semble que des mesures provisoires peuvent être mises en place ». Les enseignants exigent également d’expliciter les travaux prévus et de fournir un échéancier. L’école maternelle compte environ 320 élèves. Elle a ouvert en septembre, après transformation des locaux qui étaient ceux d’une école primaire. (Belga, photo Google Map)