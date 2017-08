Grève à Brussels Airport : un pré-accord a été trouvé mais la situation devrait rester problématique ce mercredi

La grève lancée par les travailleurs de Swissport, ce mardi matin, entraîne de nombreuses perturbations à Brussels Airport : la situation devrait encore être problématique ce mercredi, affirme l’aéroport.

Plus de 25.000 passagers et 400 vols touchés : la grève surprise menée par les travailleurs de la société de manutention de bagages Swissport a bouleversé la distribution des bagages à l’aéroport de Zaventem depuis ce mardi matin. Près de trente compagnies sont concernées par cet arrêt de travail et la situation risque de de durer encore ce mercredi, annonce l’aéroport.

Les passagers qui partent de ou vers Brussels Airport aujourd’hui ou demain sont conseillés de ne voyager qu’avec des bagages à main.

Les syndicats de Swissport et la direction ont toutefois trouvé un pré-accord, qui doit être présenté au personnel. Selon le syndicat libéral ACLVB, la direction a promis une prime pour le personnel et a décidé de prolonger les contrats temporaires. Un calendrier a aussi été mis en place pour régler à terme d’autres problèmes. On ne sait toutefois pas encore quand le travail reprendra.