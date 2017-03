Grande opération de recensement des reptiles et amphibiens à Bruxelles

Bruxelles Environnement lance, en collaboration avec Natagora et Natuurpunt, une grande opération de recensement des amphibiens et reptiles qui peuplent la région, indique mercredi l’administration bruxelloise dans un communiqué. Pour l’aider dans cette tâche qui s’étalera sur trois ans, Bruxelles Environnement lance un appel aux citoyens, surtout si ceux-ci possèdent un jardin avec une mare, un petit espace vert ou encore un potager en lisière d’une ligne de chemin de fer.

A Bruxelles, certaines espèces de reptiles ou d’amphibiens comme la grenouille verte connaissent un déclin dramatique alors que d’autres sont en forte progression comme la grenouille rieuse ou le lézard des murailles, une espèce arrivée de Wallonie et qui est partie à la conquête des voies ferrées et des friches industrielles de la capitale, souligne Alain Paquet, responsable de l’opération chez Natagora. A cela s’ajoutent les espèces exotiques, telles les tortues aquatiques, qui ont été relâchées dans les étangs des parcs de la Région par des propriétaires peu scrupuleux. « Celles-ci ne s’acclimatent heureusement pas et leurs oeufs demeurent stériles pour l’instant mais elles vivent très longtemps », poursuit le naturaliste. Afin de savoir comment se porte la biodiversité à Bruxelles, il est important de connaître les espèces présentes, leur population ainsi que leur répartition afin d’établir des plans de gestion, le dernier Atlas des amphibiens et reptiles de la Région de Bruxelles-Capitale datant déjà de 2005, rappelle Bruxelles Environnement. Les Bruxellois sont donc chaudement invités à communiquer leurs observations sur le site internet dédié à l’opération: wwww.herpetobru.be. Une application pour smartphone est également disponible. Enfin, Natagora organisera en collaboration avec sa consoeur néerlandophone une grande opération de comptage le week-end des 13 et 14 mai et intitulée « Qui est-ce qui coasse? « , précise encore Alain Paquet. (Belga)