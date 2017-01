Grand Baromètre Ispos-RTL-Le Soir : Magnette, personnalité préférée des Bruxellois et des Wallons

Paul Magnette (PS) est la personnalité politique préférée des Bruxellois et des Wallons, selon le Grand Baromètre RTL-Ipsos-Le Soir. Le ministre-président wallons arrive pour la première fois en tête du classement de popularité, tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Effet probable de l’épisode CETA, près d’un bruxellois sur deux lui est favorable. Le président du PS, Elio Di Rupo, se retrouve en seconde place, derrière le 1er ministre Charles Michel (MR). Maggie De Block (Open VLD) perd 7 places et se retrouve en 9è position, juste derrière Laurette Onkelinx (PS). Un sondage réalisé entre le 10 et le 17 janvier, soit avant que l’affaire Publifin ne prenne les proportions que l’on connaît, avec un marge d’erreur de +/- 4,3 à Bruxelles.

Au niveau des partis, PS et MR, au coude-à-coude, baissent à Bruxelles. Le PTB monte encore et Ecolo reprend des couleurs. DéFI recule, le CDH se maintient. (Photo : Belga)