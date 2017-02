Geert Bourgeois rejette la contre-proposition du gouvernement bruxellois sur les normes de bruit

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois a rejeté la contre-proposition du gouvernement bruxellois concernant les normes de bruit. « C’est l’art de présenter une provocation comme un compromis », a-t-il déclaré alors que se tenait une action des compagnies aériennes réunissant les syndicats et les employeurs devant son cabinet.

La proposition du gouvernement bruxellois : un « jeu tactique » et une menace pour l’emploi selon Geert Bourgeois

Le gouvernement bruxellois a lancé jeudi une proposition pour prolonger la période de tolérance à certaines conditions, par exemple que le gouvernement n’autorise plus aucun vol sur la Route du Canal au-dessus de Bruxelles. Le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts (N-VA) avait déjà qualifié jeudi la proposition de « jeu tactique ». Geert Bourgeois a repris la critique à son compte vendredi. Les deux gouvernements se sont réunis mardi, sans résultat, et le gouvernement bruxellois vient, deux jours plus tard, avec une contre-proposition présentée via les médias, a dénoncé le chef de gouvernement flamand. « C’est un petit jeu tactique. » Geert Bourgeois a répété que les normes renforcées que Bruxelles veut appliquer, c’est à dire une tolérance zéro en matière de normes de bruit pour les avions qui survolent la capitale, menacent 60.000 emplois. Le ministre-président flamand estime qu’il n’y aura aucune solution à court terme. Le gouvernement flamand examinera vendredi la possibilité de déclencher une deuxième procédure en conflit d’intérêts.

(Belga – Photo Belga)