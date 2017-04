Gare du midi : un taximan déclare avoir été tabassé par une dizaine de chauffeurs Uber

Hier soir aux alentours de 23H30, un chauffeur de taxi déclare avoir été tabassé par une dizaine de chauffeurs de la société Uber.

Tout a commencé lorsqu’un chauffeur de limousine du service UberX a voulu parquer son véhicule sur un emplacement réservé aux taxis. Mécontent, les chauffeurs de taxis ont alors demandé l’aide d’un steward de la gare du midi. L’individu a accepté de déplacer son véhicule et est parti. Mais dans la soirée, il est revenu avec une dizaine d’autres personnes. Selon les taximen, il s’agit d’autres chauffeurs Uber et l’un d’entre eux avait un revolver à la main. Aucun coup de feu n’aurait cependant été tiré. Lors d’une altercation, un chauffeur de taxi a été blessé et emmené à l’hôpital. Il dit avoir reçu des coups dans le dos et sur la tête. La police a également été appelée sur place.

Le blessé est aujourd’hui sorti de l’hôpital. Il est toutefois sous le choc et est en incapacité de travail. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête. Reportage dans notre édition du 18H.