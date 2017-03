Ils sont une cinquantaine, migrants et sans-abris, installés sur le trottoir le long de la gare du midi à la sortie du tram, sur des matelas de fortune, dans des conditions indignes. La situation se dégrade, les lieux ne sont plus nettoyés. L’entretien incombe à la STIB mais la société de transport explique ne plus parvenir à entretenir les lieux.

REPORTAGE de Marie Berckvens et Manon Ughi