Fréquentation des hôtels bruxellois: de 72,5% en 2015 à 61,8% en 2016

En 2016, les hôtels installés à Bruxelles ont vu leur taux de fréquentation diminuer de plus de 10 points de pourcentage (soit 15%), par rapport à l’année précédente, passant de 72,5% en 2015 à 61,8%, écrit La Libre Belgique jeudi. La clientèle « loisirs », qui comprend les touristes, a connu la diminution la plus sensible, dans la foulée des attentats du 22 mars.

Si on ne tient compte que des week-ends, du vendredi soir au dimanche, la perte de revenu par chambre est chiffrée à près de 22%. En réaction à cette crise, les hôteliers ont baissé leur prix, avec un prix moyen d’environ 100 euros la nuit, soit 1,4% de moins qu’en 2015. A noter que cette moyenne cache de très fortes différences de tarif entre les jours de semaine et le week-end. Les pertes de revenus par chambre ont été les plus marquées dans les hôtels de luxe (près de 18,5% contre une moyenne de 16%), délaissés par la clientèle huppée nord-américaine ou asiatique. (Belga)