François-Xavier de Donnéa: « Yvan Mayeur a été victime d’un estompement des normes »

François-Xavier de Donnéa, président du conseil de conciliation et d’arbitrage du MR, ancien bourgmestre de Bruxelles, ancien ministre-président bruxellois et ministre d’État, était l’invité de Jean-Jacques Deleeuw. Il est revenu sur le cas d’Yvan Mayeur, bourgmestre démissionnaire de la Ville de Bruxelles. Il y a 20 ans, lorsque François-Xavier de Donnéa était Bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur était président du CPAS, et il avait une bonne opinion de lui.

Par rapport au décumul, de Donnéa explique que c’est à chacun de voir s’il est possible de cumuler deux fonctions, comme celle de Bourgmestre et celle de député, sauf quand on est Bourgmetre d’une grande ville.

