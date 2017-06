Francis Delpérée : « Je pense que le Samusocial a été la goutte qui a fait déborder le vase »

Francis Delpérée (cdH), député fédéral, répond aux questions de Jean-Jacques Deleeuw. Il évoque notamment la décision du cdH de lâcher le PS dans les gouvernements régionaux afin de former de nouvelles majorités. Il considère que les scandales autour des mandataires socialistes à Charleroi, Liège et Bruxelles, principalement, ont eu raison de cette coalition entre PS et cdH.