Forest : un avis de recherche est lancé suite à la disparition de Ndayi Muzira Makenga

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l’avis suivant.

Le jeudi 18 mai 2017 vers 14h00, Ndayi MUZIRA MAKENGA, un homme âgé de 80 ans, a quitté son domicile situé rue Rodenbach à Forest. Depuis, il n’a plus donné signe de vie.

Monsieur Muzira Makenga mesure entre 1m80 et 1m85 et est de corpulence normale. Il a les cheveux blancs et porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun, un sweat brun à manches courtes, une veste matelassée bleu marine, une casquette bleu avec l’inscription « USA ».

Cette personne peut sembler désorientée et confuse.

Si vous avez vu Monsieur Muzira Makenga ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir par e-mail via avisderecherche@police.belgium.eu.