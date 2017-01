La reconstitution de la fusillade de la rue du Dries à Forest a lieu ce jeudi matin au sein d’un important périmètre policier de sécurité. A la mi-mars 2016, une perquisition menée par des policiers belges et français dans le cadre du dossier des attentats de Paris et ses ramifications en Belgique, s’était terminée en fusillade. Une personne a été tuée, Mohamed Belkaïd, un complice présumé de Salah Abdeslam, et quatre policiers ont été blessés.