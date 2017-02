La Commission de concertation de la commune de Forest a rendu un avis négatif concernant le projet Marais, la construction de 229 appartements juste à côté du centre contemporain Wiels, comme le rapporte Bruzz sur son site. Cet avis n’est que consultatif et c’est la Région qui tranchera au final dans ce dossier. Des groupes d’action et plus de 80 personnes ont émis de nombreuses réserves concernant le projet, qui par exemple aurait un impact sur l’environnement du quartier mais aussi la mobilité.