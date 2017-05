Football : voici le programme des clubs bruxellois pour la saison 2017-2018

La saison 2017-2018 de football touche doucement à sa fin en Belgique. En Division 1, le RSC Anderlecht a conquis ce jeudi soir son 34e titre de champion et profitera ce dimanche d’un match de gala au stade Constant Vanden Stock, contre le KV Ostende, pour célébrer ce nouveau sacre. Deux semaines seulement après le titre du RWDM en Division 3 amateurs.

Mais il est déjà temps de penser à l’avenir et de faire le point sur la situation des clubs bruxellois pour la prochaine saison.

RSC Anderlecht (Division 1A)

Le repos sera de courte durée pour les hommes de René Weiler, qui a déjà prolongé son contrat à la tête des Mauve et blanc : suite à ce titre, le Sporting Anderlecht jouera la Supercoupe de Belgique contre le vainqueur de la Coupe, Zulte Waregem, fin juillet, avant le début de la prochaine saison de Division 1A.

Et le club attendra ensuite le 24 août pour connaître ses adversaires en phase de groupes de la Ligue des Champions, pour laquelle le Sporting est directement qualifié. Le RSC Anderlecht sera ainsi dans le pot 3 et pourrait faire face à des clubs de grande envergure : le Bayern Munich, Chelsea, l’AS Monaco, le Spartak Moscou ou encore la Juventus seront ainsi dans le pot 1, alors que l’Atlético Madrid, le PSG ou encore le FC Porto seront dans le pot 2. Bref, les Mauve et blanc auront du boulot pour espérer se qualifier en huitièmes de finale de la C1.

Union Saint-Gilloise (Division 1B)

Après son parcours mitigé en Playoffs 1 (trois victoires consécutives avant cinq défaites et un match nul), l’Union espère surtout reprendre la route vers le titre en Division 1B la saison prochaine. Le club bruxellois vise toujours la montée parmi l’élite mais devra faire face au Lierse, à Westerlo, à OH Louvain, à Tubize, à Roulers, au Cercle Bruges et au Beerschot. Pour espérer grimper en D1A, l’Union aura la lourde tâche de gagner au moins une des demi-saisons de ce championnat particulier.

White Star Bruxelles (Division 2 amateurs)

Le sort du White Star reste toujours mystérieux. Le club de John Bico, qui espérait monter en Division 1A la saison passée, a connu de nombreux problèmes financiers et administratifs, perdant de nombreux points par forfait suite à des suspensions prononcées par l’Union belge de football (URBSFA). Le White Star reste toujours vague sur ses activités sportives en Division 2 amateurs. Mais la direction joue son va-tout, en attaquant notamment le Lierse dans une histoire de transferts que le club lierrois refuserait de payer… Bref, la situation du White Star est floue.

RWDM (Division 2 amateurs)

Champion de D3 amateurs lors de l’avant-dernière journée de championnat, le club de Molenbeek grimpe la saison prochaine en Division 2 amateurs et compte bien poursuivre sa remontée au fil des prochaines saisons. L’équipe du Stade Machtens a de l’ambition, et doit encore se renforcer pour espérer jouer le titre.

Ganshoren (Division 3 amateurs)

Le FC Ganshoren est passé tout près de la correctionnelle mais se maintient finalement en D3 amateurs ACFF A (12e avec 25 pts) pour la prochaine saison. Le club a déjà entamé son mercato pour 2017-2018 et veut avant tout éviter de retomber dans la course à la relégation…

Leopold Uccle (Division 3 amateurs)

Le Léopold FC a passé le plus clair de sa dernière saison dans le ventre mou du groupe ACFF A et termine finalement l’année à la huitième place (34 pts). Le club ucclois poursuivra donc en Division 3 amateurs en 2017-2018.