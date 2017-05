Football : St Trond bat l’Union et se place en tête des PO2

Saint-Trond s’est imposé 1-4 face à l’Union Saint-Gilloise lors de la huitième journée du groupe A des playoffs II. Les Trudonnaires s’emparent par la même occasion de la première place du groupe dans lequel Waasland-Beveren remonte à la troisième place suite à sa victoire 3-2 contre le Lierse. Dans le groupe B, Eupen a vaincu Courtrai 3-2 tout comme Lokeren qui a battu Roulers 2-3.

Saint-Trond a pris l’avance à la 24e minute lorsqu’Igor Vetokele a transformé un penalty obtenu par les siens suite à une bousculade dans le rectangle. L’ancien joueur de Charlton a ensuite inscrit un deuxième but juste avant la pause en rabattant dans le but un centre de Ceballos (44e). L’Union est parvenue à réduit l’écart en deuxième période grâce à une déviation de la tête de Perdichizzi suite à un coup franc botté par Aguemon (51e). Ceballos faisait cependant 1-3 cinq minutes plus tard d’un joli ballon lobé alors que le gardien de l’Union Saussez était au sol suite à un contact probablement fautif avec un adversaire (56e). Il quittera finalement le terrain sur civière (60e) peu avant le but de Ceballos qui mettait définitivement fin aux espoirs unionistes d’une frappe en lucarne (73e). Un peu plus tard dans la soirée, Waasland-Beveren a battu le Lierse 3-2. Les Waaslandiens ont été menés au score suite à un auto-but de Gano (3e) avant de renverser la vapeur grâce aux buts de Camacho sur penalty (14e) et Cools (38e). En deuxième période, Dylan De Belder a rétabli la parité pendant quelques minutes (65e) avant que Langil ne redonne définitivement l’avance à son équipe (70e). Saint-Trond (16 points) est désormais seul en tête du groupe A de ces playoffs II avec trois poins d’avance sur Malines (13 points). Waasland-Beveren est troisième avec 12 points devant le Lierse et l’Union (10 points) qui ont deux points d’avance sur le Standard (8 points). Dans le groupe B que Genk est assuré de remporter, Eupen s’est imposé 3-2 face à Courtrai grâce aux buts de Jeffren Suarez (32e) et Henry Onyekuru (38e et 80e) dont c’est les 19e et 20e réalisations cette saison en championnat. Elohim Rolland avait ouvert le score pour Courtrai en début de rencontre (16e) et Totovitskiy a réduit l’écart à la fin de celle-ci sur penalty (88e). Lokeren a également empoché les trois points en venant difficilement à bout de Roulers sur le score de 2-3. Les buts waaslandiens sont signés Hupperts (40e), Miric (48e) et Montenyne contre son camp (60e). Ceux de Roulers portent le nom de Van Acker (32e) et Cornet (sur penalty, 59e). Au classement Genk, qui joue dimanche à Mouscron, trône en tête avec 19 points. Lokeren (13 points) est deuxième devant Eupen (10 points), Mouscron (8 point), Courtrai (8 points) et Roulers (4 points).