Football : le RSC Anderlecht est champion de Belgique pour la 34e fois de son histoire

Le RSC Anderlecht a eu chaud : mené 1-0 au Sporting Charleroi suite à un but de Chris Bedia à la demi-heure de jeune, le club bruxellois a réussi à renverser la vapeur grâce à un doublé de Lukasz Teodorczyk (59e et 81e) et un troisième but de Massimo Bruno (87e) à moins de cinq minutes du coup de sifflet final. Ce cinquième succès en Playoffs 1 permet aux Mauve et blanc de remporter leur 34e titre de champion de Belgique de football !

Le RSC Anderlecht ne peut plus être rattrapé par son dauphin, le FC Bruges, qui a perdu 2-1 à Ostende ce jeudi soir et pointe désormais à sept points du club anderlechtois.

Après ce succès mérité face aux Zèbres, les hommes de René Weiler se mettent en route pour le stade Constant Vanden Stock, à Anderlecht, où près de 10.000 supporters sont présents pour suivre sur écran géant leur victoire contre Charleroi et fêter ensuite ce titre acquis lors de la neuvième et avant-dernière journée des Playoffs 1.

Le Sporting Anderlecht ne recevra toutefois le trophée de champion que ce dimanche (14h30), à domicile, après le dernier match des Playoffs prévu contre Ostende. Une grande fête sera également prévue pour les supporters du club. (Gr.I., photos Belga/Virginie Lefour, John Thys et Laurie Dieffembacq)