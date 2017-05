Football féminin : Gand bat Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique

Ignatas Konovalovas (FDJ) a gagné la cinquième étape des Quatre Jours de Dunkerque (2HC), samedi, entre Boeschepe et Cassel (184,8 km). Le Lituanien a devancé Sander Armée (Lotto Soudal) et Oliver Naesen (AG2R). Le Français Clément Venturini (Cofidis) … lire plus

Belga