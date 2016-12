Football : Anderlecht inflige à La Gantoise son premier revers à domicile

Anderlecht s’est imposé à la Ghelamco Arena de Gand (2-3), jeudi pour le compte de la dernière rencontre de la 20e journée de Jupiler Pro League. Les Gantois ont évolué à dix à la suite de l’exclusion d’Anderson Esiti à la 37e minute alors que le score affichait 1-1. Lukasz Teodorczyk a été le premier à se mettre en évidence, plaçant une tête au dessus de la cage de Jacob Rinne (3e). Mais La Gantoise a réagi, d’abord via Jérémy Perbet, dont la volée a été détournée par Frank Boeckx (13e). Quelques minutes plus tard, le gardien bruxellois a glissé sur une anodine passe en retrait, ce qui a profité à Moses Simon. Le lob du Nigérian est venu mourir sur la transversale (18e). La Gantoise a fini par ouvrir le score grâce à une frappe déviée de Danijel Milicevic, oublié dans le grand rectangle (1-0, 25e). Mais Anderlecht est revenu dans la partie. Sur son flanc gauche, Massimo Bruno a eu tout le temps d’envoyer un centre vers Teodorczyk, dont la tête a trompé Jacob Rinne (1-1, 29e).

La rencontre a basculé à la 37e, lorsque Erik Lambrechts, arbitre de la rencontre, a décidé de brandir le carton rouge à Anderson Esiti pour un tacle jugé dangereux sur Bram Nuytinck. La tension était palpable une fois la mi-temps sifflée, les Gantois protestant contre l’expulsion de leur milieu de terrain. Malgré une première occasion gantoise, une volée de Rami Gershon bien détournée par Boeckx (53e), c’est Anderlecht qui a logiquement dominé le second acte. Une relance ratée de Nielsen a profité à l’inévitable Teodorczyk, auteur de son 23e but en 29 rencontres toutes compétitions confondues pour le RSCA (1-2, 56e). Les Bruxellois ont creusé l’écart sur une magnifique frappe aux abords du grand rectangle d’Alexandru Chipciu (1-3, 74e). La Gantoise est revenue dans le match grâce à un penalty généreusement accordé par l’arbitre et transformé par Milicevic (2-3, 87e) mais n’est pas parvenue à arracher le partage malgré la montée au jeu de Kalifa Coulibaly dans les derniers instants.

Cette victoire permet au Sporting, 38 points, de reprendre la 3e place à Ostende (36). Le Club de Bruges (40) et Zulte-Waregem (39) sont toujours aux avant-postes. Cette sixième défaite de la saison, la première à domicile, laisse La Gantoise à la 7e place avec 32 unités à 2 points de Charleroi (6e). (Belga)