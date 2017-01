Fonctionnaire de prison blessé à Saint-Gilles: service minimal pour 48h

Un fonctionnaire de prison de Saint-Gilles a été victime vendredi soir d’un violent incident, confirme Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l’administration pénitentiaire. L’incident s’est produit aux portes de la prison, avant le service de nuit. Le membre du personnel a été transporté à l’hôpital pour des blessures. Le personnel a entre-temps décidé de passer en service minimal pour 48 heures.

L’équipe de nuit a travaillé, précise Mme Van De Vijver qui n’a pas souhaité donner plus de détails. L’administration pénitentiaire déplore l’incident et a fait part de sa compassion au fonctionnaire agressé et à aux collègues présents. Le personnel est passé samedi en service minimal pour 48 heures « en raison de cet événement émotionnel », a encore dit la porte-parole. Cela signifie que les visites ne sont pour ce laps de temps pas possibles. La police ne reprendra pas les shifts des gardiens. Kathleen Van De Vijver estime qu’on ne peut pas parler de grève. Le régime normal reprendra lundi à 6 heures. La porte-parole n’a par ailleurs pas pu donner de détail sur la nature de l’agression. La police a ouvert une enquête. (Belga)